Nintendo kündigt den New 2DS XL an - Release-Termin, Preis und Vorstellung im Video [Update]

Update um 08:12 Uhr

Inzwischen hat Nintendo den New 2DS XL auch auf der deutschen offiziellen Homepage angekündigt. Der Release wird in Europa ebenfalls am 28. Juli 2017 erfolgen. Hierzulande wird das Gerät in den beiden unten erwähnten Farbvariationen schwarz/türkis und weiß/orange erhältlich sein. Jedes Paket wird Folgendes umfassen:

New Nintendo 2DS XL-Konsole

New Nintendo 2DS XL-Touchpen

4 GB microSDHC-Karte

Sechs AR-Karten

Bedienungsanleitung

Netzteil

Originalmeldung vom 28. April 2017 um 5:48 Uhr

Mit New Nintendo 2DS XL hat der japanische Hersteller Nintendo vor wenigen Stunden einen Neuzugang für die DS-Familie angekündigt. Das neue Handheld wird laut Dual Shockers ab dem 28. Juli dieses Jahres in Nordamerika erscheinen. In Japan können die Käufer bereits ab dem 13. Juli zugreifen (dort wird das Gerät mit der üblichen Bezeichnung LL, statt XL erscheinen).

Das neue Gerät verfügt über dieselbe Bildschirmgröße wie der New 3DS XL (4,88 Zoll in der Diagonale), nur eben ohne das 3D-Feature. Es wird mit dem C-Stick, sowie den beiden Buttons ZL und ZR (neben den Schultertasten) ausgestattet sein und auch NFC (Nahfeldkommunikation) für die Amiibo bieten. Das Gewicht fällt leichter als bei New 3DS XL aus (260 statt 329 Gramm). In Japan wird das Gerät in den beiden Farbkombinationen schwarz/türkis und weiß/orange erhältlich sein (Bilder zu beiden Varianten findet ihr unter dem Quellenlink). Für Nordamerika wurde bisher lediglich die erste Farbvariante angekündigt. Der Preis liegt bei 149,99 US-Dollar.

Zeitgleich mit dem Gerät sollen am 28. Juli 2017 auch die beiden Titel Hey! Pikmin und Miitopia erscheinen. Der Release-Termin des New 2DS XL für Europa dürfte wohl im Laufe des Tages folgen. Sobald Nintendo hier konkret wird, werden wir diese News entsprechend ergänzen. Passend zur Ankündigung wurde auch ein Video veröffentlicht, das das Gerät vorstellt: