Worlds Adrift: Science-Fiction-MMO verspricht komplette Handlungsfreiheit

PC MacOS

Ein Online-Rollenspiel ohne das typische Aufleveln in einer Welt, die von Spielern erschaffen wird? Was nach utopischen Spieler- und Gamedesigner-Träumen klingt, nimmt bei den Bossa Studios aus London derzeit konkrete Formen an. In Worlds Adrift findet ihr euch auf am Himmel fliegenden Inseln wieder. Diese Inseln könnt ihr nach Belieben verändern, die gesamte Welt ist persistent. Ihr erforscht wahlweise allein als Nomade oder gemeinsam mit anderen Spielern die Weiten des Inselreichs auf der Suche nach Schätzen und Rohstoffen, die ihr für euer virtuelles Leben benötigt. Dabei stellen sich euch nicht nur gefährliche Kreaturen und die Tücken der Elemente, sondern auch gegnerische Spieler in den Weg.

Als Fortbewegungsmittel dienen in Worlds Adrift Luftschiffe, die ihr selbst baut – oder von anderen Spielern kapert. Ein großer Teil der Kämpfe wird somit an Bord der frei ausbau- und aufrüstbaren Schiffe stattfinden. Je mehr ihr von der fremdartigen Welt entdeckt, desto mehr Wissen eignet ihr eurem Charakter an und desto mehr könnt ihr eure Talente erweitern und etwa Baupläne für bessere Ausrüstung und bessere Schiffe freischalten.

Worlds Adrift setzt als Sandbox-MMO natürlich stark aufs Crafting und die Gestaltung der Spielwelt. So findet ihr auf der Homepage der Bossa Studios den Island Creator, mit dem ihr separat eigene Inseln ganz nach euren Wünschen gestalten und in die Welt setzen könnt. Eine ebenso große Bedeutung soll der realistischen Physik zukommen. Das Spiel benutzt die sogenannte SpatialOS-Technologie, mit der laut Entwickler eine lebensechte Physik der gesamten Welt in Echtzeit dargestellt werden kann.

Das Projekt befindet sich aktuell in der Closed-Alpha-Phase, ein offizieller Erscheinungstermin steht noch nicht fest. Die Entwickler der Bossa Studios erlangten bisher Bekanntheit durch das Facebook-Browserspiel Monstermind und das Mobile-Game Twelve a Dozen.