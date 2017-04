Spielwiese Podcast #31: Battle Brothers // Mit Entwicklerinterview mit Jan Taaks von den Overhype Studios

PC

02:48:00 Einstieg ins Thema Battle Brothers 01:25:00 Interview mit Jan Taaks (Overhype Studios) 02:17:27 Letzte Gedanken zum Spiel und Interview

In Folge #31 des diesmal dreigliedrigen Spielwiese Podcast beschäftigen sich Gastgeber und GG-Userakaund regular panelistakamit dem Rundentaktik-Titel zum Indie-Check von Battle Brothers ). Erstmals gibt es im Spielwiese Podcast auch ein Interview. Mitvom deutschen Indie-Entwickler Overhype Studios hat sich einer der Macher der Taktikperle Alex zu einem rund fünfzigminütigen Gespräch zur Verfügung gestellt, das zahlreiche spannende Einblicke in die Hintergründe und die Entwicklung von Battle Brothers gibt.Battle Brothers, für das neben, insbesondere, dem ersten("XCOM im Mittelalter") beispielsweise auchundals Ideengeber fungierten, wird von der Steam-Spielerschaft mit aktuell 92% Prozent positiven Bewertungen bei über 2400 Reviews sehr positiv gesehen. Der Frage, ob beziehungsweise warum dies zurecht der Fall ist, gehen die beiden Diskutanten zunächst nach und besprechen ausführlich das Setting und die komplexen Spielmechaniken, wobei sie immer wieder eigene Erlebnisse einstreuen. Auch die zu erlebenden Geschichten werden thematisiert.Danach folgt das spannende Interview mit Jan Taaks. So erfahrt ihr beispielsweise viel zur Entwicklung und Finanzierung von Battle Brothers, warum es nur eine englische Version gibt, welches Feature sie am meisten vermissen, warum bestimmte Elemente gestrichen wurden (und warum das manchmal auch besser war), dass Jan und sein Zwillingsbrudernicht nur virtuelle Schwerter schwingen können oder wie es mit Battle Brothers (Version 1.1 ist geplant) und den Overhype Studios weitergehen soll. Wenn ihr nur an dem Entwickler-Interview interessiert seid, könnt ihr euch direkt unter dieser News die Youtube-Version anschauen.Im dritten Teil schließlich gehen die beiden Podcaster auf die durch das Interview gewonnenen Erkenntnisse ein und ziehen ein kleines Resüme. Den Link zum insgesamt knapp dreistündigen Podcast, den Musikern BreakdownEpiphanies und zwei Let's Plays und einem Let's Try findet ihr in den Quellen dieser News. Battle Brothers ist für 27,99 Euro auf Steam erhältlich. Gespräche über eine Veröffentlichung auf gog.com laufen.Timeline: