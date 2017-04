Videospiel-Soundtracks, selbst kleinere Melodien, wecken auch nach Jahren noch Erinnerungen beim Hörer. Dabei muss es sich nicht einmal um lizenzierte Musik handeln – etwa "Superman" von Goldfinger, das ihr sofort als Titellied von Tony Hawk's Pro Skater erkennen würdet – sondern auch der Jingle, der abgespielt wird, wenn ihr bei Zelda eine Truhe öffnet. Die Soundtracks werden oft auf CD verkauft oder von Orchestern aufgeführt. So gesehen profitiert also auch die Musikindustrie von Spielen, wie ihr in den heutigen Lesetipps erfahrt. Außerdem geht es um den Deutschen Computerspielpreis und um Games als Medium für das Erzählen von Geschichten.

"Pokémon Symphony"

Sueddeutsche.de am 22. April, Bernd Graff

Durch Videospiel-Soundtracks tut sich ein völlig neues Markt-Segment in der Musikindustrie auf, kommentiert Bernd Graff auf Sueddeutsche.de. Das manifestiere sich nicht nur an den generell umfangreicher und komplexer werdenden Kompositionen, sondern auch daran, dass ihre Orchester-Darbietungen regelmäßig ausverkauft sind: "Auf einem Video von Jillian Aversa, die mit der Truppe "Video Games Live" um die Welt tourt, sieht man, dass das Publikum selig mitsingt und die Handy-Displays schwenkt wie bei einem, nun ja, echten Konzert."

"Deutscher Computerspielpreis: Eine Branche kauft sich frei"

Gameswirtschaft.de am 20. April, Petra Fröhlich

Am Mittwoch ist in Berlin erneut der Deutsche Computerspielpreis verliehen worden. Diese Veranstaltung sei ein Überbleibsel einer Debatte über eine Videospiel-Abgabe im Jahr 2003, schreibt Petra Fröhlich auf Gameswirtschaft. Sie meint, dass diese Abgabe der Branche rückblickend gut getan hätte: "Eine analoge Abgabe für den Games-Bereich haben BIU und Handel im Jahr 2007 erfolgreich verhindert – siehe oben. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, in welcher prachtvollen Lage sich die deutsche Entwickler-Szene befände, wäre das Vorhaben umgesetzt worden. " Lesenswert ist auch die Reaktion von BIU-Geschäftsführer Felix Falk auf diese Kolumne.

"Video Games Are Better Without Stories"

Theatlantic.com am 25. April, Ian Bogost (Englisch)

Videospiele werden oft als das Medium bezeichnet, das im 21. Jahrhundert das beste Potential für das Erzählen von Geschichten meint. Ian Bogost vom Georgia Institute of Technology ist hingegen der Meinung, dass Film und Literatur dafür besser geeignet sind. Die wahre Stärke von Spielen sei eine andere: "Spiele sind kein neues, interaktives Medium für Geschichten. Stattdessen sind sie die ästhetische Form alltäglicher Objekte. Des normalen Lebens. Nimm einen Ball und ein Spielfeld und du bekommst: Fußball."

Im heutigen Video: World of Warcraft als NES-Rollenspiel.

Wenn ihr selbst interessante Links oder unterhaltsame Videos zum Thema Computerspiele entdeckt, freut sich der Autor über eine PN oder einen entsprechenden Kommentar.