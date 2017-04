2,74 Millionen verkaufte Switch // mehr Zeldas als Konsolen abgesetzt

Switch

Nintendo hat den Bericht für das vergangene Geschäftsjahr vorgelegt. Diesem ist unter anderem zu entnehmen, dass sich der neueste Konsolenableger Switch bislang weltweit 2,74 Mio Mal verkauft hat. Diese Zahl könnte jedoch auch ein Hinweis darauf sein, wie schnell Nintendo in der Lage ist, die bisher ungesättigte Nachfrage der Konsole zu befriedigen. Im Vorfeld hatte Nintendo 2 Millionen Exemplare zum Launch zur Verfügung gestellt, um etwaige Lieferengpässe zu vermeiden. Jedoch wurde diese Erwartung übertroffen, so dass es nach wie vor schwierig ist, die Hybridkonsole zu erhalten. Insofern stellt sich die Frage, ob Nintendo auf die Schnelle weitere Geräte produziert oder für den späteren Verkauf bestimmte Geräte aus Lagerbeständen in die Zuliefererkette eingereiht hat, diese also noch nicht beim Endkunden angekommen sind.

Weiter ist dem Geschäftsbericht zu entnehmen, dass sich das hochgelobte Zelda - Breath of the Wild (im Test: Note 9.5) insgesamt 3,8 Millionen Mal verkauft hat. Abzüglich der Verkäufe für die Vorgängerkonsole Wii U sind demnach 20 000 Einheiten der Switch-Version mehr verkauft worden, als bislang Switch-Konsolen verkauft wurden. Womöglich ist das so zu erklären, dass sich Fans zusätzlich zur handelsüblichen Ausgabe des Zelda-Spiels noch die Limited Edition geholt haben könnten. Oder wird neuerdings mit Videospielen spekuliert...?