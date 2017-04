Resident Evil - Vendetta: Neuer Trailer zeigt Baller-Action im John-Wick-Stil

PC 360 XOne PS3 PS4

Bereits im kommenden Monat werden Capcom und Sony Pictures Entertainment in Japan in ausgewählten Kinos den neuen Animationsfilm Resident Evil - Vendetta zeigen (im Westen wird der Film später im Sommer durchstarten). Anlässlich des baldigen Launchs haben die Macher jetzt einen neuen Filmausschnitt online gestellt, der die Fans des Franchises schon mal auf das Kinoerlebnis einstimmen soll. Den Clip könnt ihr euch im Anschluss an diese News anschauen.

Die Geschichte von Resident Evil - Vendetta ist nach den Ereignissen von Resident Evil 6 (Testnote: 6.0) angesiedelt und dreht sich um einen Virus-Ausbruch in New York, hinter dem ein rachsüchtiger Waffenhändler namens Glenn Arias steckt. In dem kurzen Clip bekommen Chris Redfield und Leon S. Kennedy es mit einer Horde Zombies zu tun. Die gezeigten Szenen lassen hier Filme wie John Wick als Inspirationsquelle vermuten. Aber schaut selbst!