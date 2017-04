Gamefest 2017 beginnt heute in Berlin

Im Rahmen der Gamesweek lädt das Computerspielemuseum Berlin vom 28. bis zum 30. April zum Gamefest ein. In der alten Feuerwache, unweit des Museums, entsteht eine Sonderausstellung unter dem Titel Homebrew. Hier sollen Spiele ausgestellt werden, die von einzelnen Personen oder kleinen Gruppen hobbymäßig entwickelt wurden. Teile der Ausstellung werden nach dem Gamefest als Sonderausstellung in das Computerspielemuseum umziehen.

Neben der Ausstellung wird auch ein Programm geboten. Highlights hierbei sind vor allem zwei wiederkehrende Programmpunkte: Im Live-Podcast von Stay Forever könnt ihr am Freitag die beiden alten Herren Schmidt und Lott hautnah erleben. Am Samstag lockt das Computerspiel-fokussierte Poetry-Slam-Format Nacht des nacherzählten Spiels. Auch hervorgehoben sei das Format der Spielung. Wie Autoren bei Lesungen ihre Bücher vorstellen, präsentieren hier Entwickler ihre Spiele. Dennis Huszak von Mimimi Productions wird dieses Jahr sein preisgekröntes Spiel Shadow Tactics - Blades of the Shogun (GG-Test) vorstellen.

Wer es noch nicht kennt, oder wieder einmal besuchen will, kann das Gamefest mit einem Besuch des Computerspielemuseums verbinden. Tickets für das Museum ermöglichen am selben Tag auch den Zutritt zu allen Gamefest-Events.