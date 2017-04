GG-Blitzaktion: Gewinnt 2x The Sexy Brutale für PlayStation 4

PC XOne PS4

Es wurde mit größtenteils richtig guten Wertungen bedacht – und der Autor dieses Zeilen kann sich dem Lob der positiven Tests zunur anschließen! Im Spiel seid ihr in einem herrschaftlichen Anwesen unterwegs, in dem seltsame maskierte Figuren die Gäste ermorden. Ihr müsst genau das verhindern und nebenher herausfinden, wer eigentlich hinter den Morden steckt.Ein zentrales Element in The Sexy Brutale ist die Zeit. Ihr startet nämlich stets um 12:00 Uhr mittags und habt bis Mitternacht Zeit, den jeweiligen Mord (oder auch mal Morde) zu vereiteln. Gelingt es euch nicht, startet ihr wieder um 12:00 Uhr mittags. Um auf die Lösung zu kommen, müsst ihr die Gäste durch das Schlüsselloch beobachten, um ihre Gespräche zu belauschen, um beispielsweise den Code für eine Durchgangstür herauszufinden. Im selben Raum wie andere lebende Personen aufhalten, könnt ihr euch nämlich nicht. Ist ein Mord verhindert, könnt ihr in andere Bereiche des Anwesens zu gelangen und schließlich jedem einzelnen Gast das Leben zu retten.Das Adventure-artige Spiel aus der Iso-Perspektive können gleich zwei von euch in unserer heutigen Blitzaktion gewinnen, genauer gesagt die Version für PlayStation 4.Wenn ihr einen der Keys gewinnen möchtet, hinterlasst einfach einen Kommentar unter dieser News-Meldung, in dem ihr uns sagt, dass ihr gewinnen wollt. Das müsst ihr bis zum Ende dieser Blitzaktion, heute, Samstag, den 29. April 2017 um 23:59 Uhr tun, um eure Gewinnchance zu wahren.Im Lostopf, aus dem wir die Gewinner ziehen, landet ihr aber nur, wenn ihr als registrierter User postet. Falls ihr noch nicht bei GamersGlobal angemeldet seid, könnt ihr das auf dieser Seite innerhalb weniger Minuten ändern und im direkten Anschluss daran zu gleichen Gewinnchancen bei der Blitzaktion mitmachen. Die Auflösung der Blitzaktion sowie der Versand der PSN-Codes an die beiden Gewinner erfolgt aufgrund des Feiertags am Montag diesmal ausnahmsweise erst am Dienstag Vormittag.Wir wünschen allen Teilnehmer schon jetzt viel Glück!