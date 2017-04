Deutscher Computerspielpreis 2017: Zelda, Witcher 3 und ein Eklat [Upd.]

Update 28.4., 12:15 Uhr:

Mittlerweile liegen die Stellungnahmen von G.A.M.E., B.I.U und Mimimi Productions vor, die Kurzzusammenfassung: G.A.M.E. sieht Unstimmigkeiten bei den Jury-Abstimmungen und will das auch schon während der Abstimmung reklamiert haben, nur habe sich bis zur Preisverleihung keine Einigkeit zwischen den Ausrichtern herstellen lassen. Der B.I.U findet offenbar alles klasse und äußert nur nichtssagendes Blabla. Und Mimimi Productions bezieht sich ebenfalls auf Unstimmigkeiten; man habe keine Auszeichnung annehmen wollen, die womöglich nicht auf faire Weise zustande gekommen sei. Das Problem bei der ganzen Abstimmerei: Es wird zwar ein Protokoll über die (per Handzeichen vergebenen) Ja-Stimmen geführt, nicht aber die Enthaltungen oder Nicht-Anwesenheiten protokolliert. Offenbar unterscheiden sich die Auffassungen der Teilnehmer darüber, ob die hochgehaltenen Hände und die gezählten Stimmen korrespondieren. Sehr umfassend hat das alles (Fachjury-Mitglied) Petra Fröhlich auf ihrer Website gameswirtschaft.de zusammengetragen.

Ursprüngliche News:

Am Mittwochabend wurde in Berlin im Rahmen einer großen Gala der Computerspielpreis 2017 des Bundesverbandes für Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU) vergeben. In 14 Kategorien verliehen Gastgeberin Barbara Schöneberger und Laudatoren wie Alexander Dobrindt ("Der Pac-Man unter den Bundesministern" - Zitat Schöneberger), Kurt Krömer

("heißt das Ga-ming oder Gay-ming?" - Zitat Krömer), Dorothee Bär, Gronkh und Olivia Jones Trophäen und dazu Preisgelder in Höhe von über einer halben Million Euro. Während sich beim Publikumsvoting The Witcher 3: Blood and Wine (im GamersGlobal-Test, Wertung 9.5) die meisten Stimmen sichern konnte, entschied sich die knapp 500-köpfige Jury aus Politikern, Entwicklern, Branchenexperten und Prominenten bei der Wahl zum besten deutschen Spiel des Jahres für Portal Knights von Keen Games. Das Studio aus Frankfurt bekam damit neben der Trophäe auch das Preisgeld von 110.000 Euro sowie zusätzlich Medialeistungen im Gegenwert von 60.000 Euro.

Den Preis für das beste internationale Spiel des Jahres konnte sich Nintendo für The Legend of Zelda - Breath of the Wild (GG-Test-Wertung 9.5) sichern, während sich Activision Blizzard die Trophäe in der Rubrik bestes internationales Multiplayer-Spiel für Overwatch (GG-Test-Wertung 9.5) abholte. In der Kategorie beste Internationale neue Spielwelt siegte Uncharted 4 (GG-Test-Wertung 9.5) gegen Battlefield 1 (GG-Test-Wertung 7.5) und The Last Guardian (GG-Test-Wertung 6.0).

Für Verwirrung sorgte der Chef-Entwickler von Mimimi Productions: Das Studio hatte zusammen mit Daedalic die Auszeichnung für das beste Gamedesign für deren Titel Shadow Tactics - Blades of the Shogun gewonnen, nahm jedoch den Preis und damit die 40.000 Euro Siegprämie ohne Begründung nicht an. Der Sonderpreis der Jury ging an das Computerspielemuseum Berlin für 20 Jahre Verdienste um die digitale Spielekultur. Im folgenden findet ihr eine Übersicht über alle Nominierten und Gewinner (fett gedruckt) des Abends:

Bestes Deutsches Spiel (dotiert mit 110.000 Euro):

On Rusty Trails (Black Pants Studio)

Portal Knights (Keen Games)

Shadow Tactics – Blades of the Shogun (Mimimi Productions / Daedalic Entertainment)

Bestes Internationales Spiel (undotiert)

The Last Guardian (Sony Interactive Entertainment)

The Legend of Zelda - Breath of the Wild (Nintendo)

Uncharted 4 - A Thief’s End (Sony Interactive Entertainment)

Beste Inszenierung (dotiert mit 40.000 Euro):

Future Unfolding (Spaces of Play)

On Rusty Trails (Black Pants Studiol)

Robinson - The Journey (Crytek)

Bestes Gamedesign (dotiert mit 40.000 Euro):

On Rusty Trails (Black Pants Studio)

Robinson: The Journey (Crytek)

Shadow Tactics - Blades of the Shogun (Mimimi Productions / Daedalic Entertainment)

Beste Innovation (dotiert mit 40.000 Euro)

Fightlings (Thoughtfish)

Holocafé (Holocafé – Eberlei, Karger, Kreutz GbR)

VR Coaster Rides und Coastiality App (VR Coaster)

Bestes Kinderspiel (dotiert mit 75.000 Euro)

Fiete Cars (ahoiii Entertainment)

Portal Knights (Keen Games)

She Remembered Caterpillars (Jumpsuit Entertainment)

Beste Internationale neue Spielewelt (undotiert):

Battlefield 1 (Electronic Arts)

The Last Guardian (Sony Interactive Entertainment)

Uncharted 4 - A Thief’s End (Sony Interactive Entertainment)

Bestes Internationales Multiplayer-Spiel (undotiert):

1-2-Switch (Nintendo)

Battlefield 1 (Electronic Arts)

Overwatch (Activision Blizzard)

Bestes Serious Game (dotiert mit 40.000 Euro):

Debugger 3.16: Hack’n‘Run (Spiderwork Games)

Meister Cody – Namagi (Kaasa health)

Orwell (Osmotic Studios)

Besonderes: Die Jury vergab den Siegerpreis sowohl an Debugger als auch an Orwell.

Bestes Jugendspiel (dotiert mit 75.000 Euro):

12 Orbits (Roman Uhlig)

Code 7 – Episode 0: Allocation (Goodwolf Studio)

Portal Knights (Keen Games)

Bestes Mobiles Spiel (dotiert mit 40.000 Euro)

Galaxy on Fire 3 – Manticore (Deep Silver Fishlabs / Koch Media))

Glitchskier (Shelly Alon))

Twisted Lines (Megagon Industries)

Publikumspreis:

The Witcher 3: Blood and Wine (CD Projekt)

Bestes Nachwuchskonzept Dotiert mit insgesamt 90.000 Euro, 1. Platz 45.000 Euro, 2. Platz 30.000 Euro, 3. Platz 15.000 Euro) Die drei Preisträger in der Kategorie „Bestes Nachwuchskonzept“ erhalten zusätzlich zum Preisgeld Mentoring-Leistungen im Gegenwert von 30.000 Euro:

1. Platz: DYO (HTW Berlin)

2. Platz: Isometric Epilepsy (TH Köln)

3. Platz: ViSP – Virtual Space Port (HTW Berlin)