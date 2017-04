Rakuen: Indie-Adventure von Laura Shigihara mit Release-Datum im Trailer

PC

Knapp zweieinhalb Jahre nach der Ankündigung (siehe auch unsere News Rakuen: Adventure der To-the-Moon-Sängerin angekündigt) hat Indie-Entwicklerin Laura Shigihara endlich den finalen Release-Termin für ihr Projekt Rakuen bekannt gegeben. Das Adventure soll ab dem 10. Mai 2017 via Steam für PC erhältlich sein. Ein Verkaufspreis ist aktuell noch nicht bekannt. Passend zur Ankündigung wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der euch ein wenig in die Spielwelt einführen soll. Das Video könnt ihr euch weiter unten ansehen. Weitere Einblicke gibt euch unsere Screenshot-Galerie zu Rakuen mit aktuellen Bildern.

Rakuen ist ein klassisches 2D-Adventure im RPG Maker-Look und erzählt die Geschichte eines kleinen Jungens in einem Krankenhaus, der mit seiner Mutter in eine fantastische Märchenwelt eintaucht. Zugleich entdecken sie die teils tragischen Hintergrundgeschichten der anderen Patienten. Eventuelle Ähnlichkeiten zu To the Moon (im Test, GG-Wertung: ♥) sind dabei nicht zufällig: Laura Shigihara beteiligte sich damals mit einigen Songs am Spiel.