Army General: Rundenstrategie im Nordafrika-Szenario erschienen

Das in Nürnberg ansässige Studio Phobetor lieferte bereits im Jahr 2013 mit Germany at War ein solides Strategiespiel im Weltkriegs-Szenario. Ab sofort bietet der deutsche Entwickler mit Army General neue rundenstrategische Gefechte im Stile eines Panzer General. Darin könnt ihr den Wüstenkrieg in Nordafrika und Teilen des Mittelmeeres zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs nachspielen. Je nach Kampagne übernehmt ihr das Oberkommando über britische Truppen im Kampf gegen die italienische Invasion in Ägypten 1940 oder dringt in der 20 Szenarien umfassenden Hauptkampagne mit dem deutschen Afrikakorps nach Suez vor. Insgesamt stehen euch in Army General neun Nationen in Land-, Luft- und Seeschlachten zur Verfügung.

Wie beim bekannten Vorbild Panzer General liegt ein Hauptaugenmerk auf dem Sammeln von Erfahrung der Offiziere, zudem lassen sich die Truppen während der Kampagnen aufrüsten. Die einzelnen Divisionen kennzeichnen dabei individuelle Merkmale. So haben die Entwickler Dutzende verschiedene Eigenschaftswerte für die Einheitentypen eingebaut, die Spielsituationen beeinflussen können. Für die Langzeitmotivation wurde ein Editor für eigene Szenarien und Kampagnen zugefügt.