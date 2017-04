PS Plus im Mai mit Tales from the Borderlands, Alienation, u.a.

PS3 PS4

Auf dem offiziellen Playstation Blog hat Sony heute die PS-Plus-Titel für Mai bekanntgegeben. Dabei sind diesmal unter anderem Telltales Tales from the Borderlands (GG-Test: 8.5) und der kooperative Twin-Stick-Shooter Alienation (PSN-Check). Amerikanische Spieler bekommen diesen Monat übrigens anstelle von Alienation den Journey-Nachfolger Abzû (GG-Test: 4.0). Alle Spiele werden ab Dienstag, dem 2. Mai, für alle PS-Plus-Mitglieder zum kostenlosen Download verfügbar sein. Hier das Line-up im Überblick:

Alienation (PS4)

(PS4) Tales from the Borderlands (PS4)

(PS4) Blood Knights (PS3)

(PS3) Port Royale 3 - Pirates and Merchants (PS3)

(PS3) Laser Disco Defenders (PS Vita)

(PS Vita) Type: Rider (PS Vita)

Ab Dienstag werden die April-Titel entfernt, die ihr aber noch bis dahin zu eurer Spielebibliothek hinzufügen könnt. Es handelt sich um folgende Spiele (siehe unsere News PS Plus im April mit Drawn to Death, Lovers in a Dangerous Spacetime und mehr):