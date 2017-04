Forza Horizon 3: Zweite Großerweiterung Hot Wheels erscheint am 9. Mai

PC XOne

Wie Microsoft heute bekannt gab, erscheint Hot Wheels, die zweite und letzte Großerweiterung zum Open-World-Racer Forza Horizon 3 (im Test: Note 9.0), am 9. Mai für Xbox One und Windows 10. Ähnlich wie in der ersten Großerweiterung Blizzard Mountain wird das Spiel mit Hot Wheels um ein neues Gebiet erweitert. Allerdings geht es hier nicht um Rennen bei Schnee und Eis, sondern um abgedrehte Strecken mit Loopings und anderen Stunts. Der Name Hot Wheels kommt nämlich nicht von Ungefähr, sondern nimmt Bezug auf die bekannte Spielzeugmarke von Mattel.

Da man für die Sprünge in Halfpipes oder zur Bewältigung eines Loopings eine entsprechende Geschwindigkeit draufhaben muss, verfügen die Karren in Hot Wheels nun auch über einen Boost. Zehn komplett neue Fahrzeuge werden mit Hot Wheels zudem Einzug ins Spiel halten. Versprochen sind im Zuge der Veröffentlichung auch neue Mehrspieler-Arenen.

Hot Wheels wird beim Einzelkauf mit 19,99 Euro zu Buche schlagen. Wer den sogenannten, stolze 34,99 Euro kostenden Erweiterungspass besitzt, der bereits Zugang zu Blizzard Mountain gewährte, erhält damit auch Zugriff auf Hot Wheels. Ein paar Herstellerbilder, die mehr von den neuen Fahrzeugen und Strecken zeigen, könnt ihr euch in unserer Galerie anschauen.