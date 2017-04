Batman - Arkham VR ab sofort auch für HTC Vive und Oculus Rift

PC PS4

Batman - Arkham VR ab 19,99 € bei Amazon.de kaufen.

Wie Anfang April bereits angekündigt, können nun auch Besitzer von HTC Vive und Oculus Rift in die Welt von Batman - Arkham VR eintauchen und das Spiel via Steam für PC erwerben. Das von Rocksteady entwickelte VR-Spiel war im Oktober 2016 zunächst exklusiv für Sonys PSVR an den Start gegangen (Video). Allerdings bestätigte Publisher Warner schon früh, dass die PSVR-Umsetzung nur zeitlich begrenzt exklusiv sein wird.

Batman - Arkham VR lässt sich auch mit den optional zukaufbaren Touch Controllern der Oculus Rift respektive den Controllern der HTC Vive spielen. Wer möchte, darf aber auch ein gewöhnliches Gamepad zur Steuerung verwenden.