Sniper - Ghost Warrior 3: Mehrspieler-Modus wird noch später nachgereicht

PC XOne PS4

Seit gestern steht nach mehreren Verschiebungen City Interactives Sniper - Ghost Warrior 3 (Preview) für PC, PS4 und Xbox One im Handel. Bereits vor dem Release hatte der polnische Publisher und Entwickler bekanntgegeben, dass die fürs Spiel geplanten Mehrspielermodi erst nachträglich via Update nachgereicht werden sollen. Eigentlich sollte das etwa zwei bis drei Monate nach dem Release passieren. Wie City Interactive gegenüber dem englischsprachigen Magazin Eurogamer.net kürzlich bestätigte, wird es allerdings noch ein wenig länger dauern. Irgendwann im dritten Quartal sollen die Mehrspieler-Modi, die unter anderem klassische Team-Deathmatches umfassen, nachgepatcht werden.

Patches könnte es bis dahin allerdings auch so noch den einen oder anderen geben. Denn aktuell läuft das Spiel noch auf keiner der unterstützten Plattformen so richtig rund – mehr dazu und zu den inhaltlichen Stärken und Schwächen des Spiels erfahrt ihr demnächst in unserem Test. Ob neben den vielen kleineren und mittelgroßen Bugs auch die Ladezeiten noch optimiert werden, bleibt abzuwarten. Die fallen bei Spielstart oder beim Wechsel in ein anderes Gebiet mit teils mehreren Minuten nämlich unerfreulich lang aus. City Interactive hatte jedoch bereits mehr oder weniger angedeutet, dass sich daran wohl nichts mehr ändern wird.