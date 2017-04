Gamestop reagiert auf die Kritik zur PS4- / PS4-Pro-Tauschaktion / Neue FAQs veröffentlicht

PS4

Vor wenigen Tagen kündigte die Computer- und Videospiele-Einzelhandelskette Gamestop eine große PS4-Tauschaktion in ihren Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz an (mehr dazu hier: Gamestop-Tauschaktion: Gebt eine PS4 mit zwei Spielen ab und erhaltet eine neue PS4-Pro für 99 Euro). Schon kurz darauf stellte es sich allerdings heraus, dass die Aktion bereits vor dem offiziell verkündeten Beginn am 26. April 2017 gestartet wurde und viele Stores schon nach wenigen Stunden ausverkauft waren. Die Aktion läuft aber noch bis zum 14. Mai 2017. Das sorgte natürlich für viel Kritik in der Community. Über die offizielle Facebook-Seite teilten viele Kunden ihr Unmut in den Kommentaren mit. Nun haben die Verantwortlichen mit einem Statement reagiert und Nachschub an weiteren Geräten versprochen:

Aufgrund der hohen Nachfrage zu unserem PS4 Pro-Angebot kann es in einigen Filialen vereinzelt zu Lieferverzögerungen kommen und die vorrätigen Konsolen sind daher schnell vergriffen. Wir werden definitiv in der nächsten Woche eine Nachlieferung erhalten und setzen alles daran, jeden Kunden schnellstmöglich zu bedienen und entschuldigen uns für eventuelle Wartezeiten.

Gamestop weist zudem darauf hin, dass die Kunden die Möglichkeit haben, in den Filialen vor Ort gegen eine Anzahlung von 30,00 Euro sich eine PS4-Pro zu reservieren. Ihr werdet dann benachrichtigt und das Geld wird mit dem geforderten Zuzahlungsbetrag von 99,00 Euro bei Abholung verrechnet (ihr zahlt also nichts drauf). „Wir hoffen, dass wir im Rahmen der Nachlieferung alle interessierten Kunden bedienen können“, heißt es abschließend.

Die Website zur Aktion wurde inzwischen mit zusätzlichen FAQs ergänzt, die euch mehr Infos dazu liefern, in welchem Zustand die Konsole und Spiele-Disks für einen erfolgreichen Tausch sein müssen. Auch werden dort Spiele gelistet, die nicht beim Tausch akzeptiert werden. Dabei handelt es sich um folgende Titel: Battleborn (Testnote: 8.0), Evolve (Testnote: 8.5), FIFA 14 (Testnote: 9.5), FIFA 15 (Testnote: 9.0), NBA Live 14, NBA Live 15, NBA 2K14 (Testnote: 8.0), NBA 2K15 (Testnote: 8.0), PES 2015 (Testnote: 8.5) und PES 2016 (Testnote: 9.0). Weitere Details und die komplette Liste der FAQs findet ihr unter dem Link in den Quellenangaben.