Star Trek Online: Staffel 13 "Escalation" erschienen

PC XOne PS4

Star Trek Online ab 12,99 € bei Amazon.de kaufen.

Seit gestern ist die mittlerweile 13. Erweiterung "Escalation" des Star Trek-MMOs verfügbar. Zu den Neuerungen zählen unter anderem eine neue Storyepisode, neuer Endgamecontent mit neuen Wartelisten PvP-/PvE-Missionen, ein neuer Ruf im Rufsystem und angepasste Bodenfähigkeiten der Spielercharaktere.

In Star Trek Online spielt ihr wahlweise einen Föderartions-, Klingonen- oder Romulaneroffizier MMO-typisch von der Pieke auf bis zum Flottenkommandanten in einer offenen Star-Trek-Welt. Dabei levelt ihr nicht nur euren Spielecharakter, sondern auch euer Schiff auf und rüstet diese mit immer besseren Gegenständen aus. Mittlerweile gibt es auch ein umfangreiches Crafting- und Rufsystem, in dem ihr eure Ausrüstung verbessern könnt. Seit Anfang 2013 ist Star Trek Online Free2Play, verschiedene optische Gegenstände als auch ganze Schiffe- und Schiffspakete können gegen Echtgeld oder durch Umwandlung der Ingamewährung erworben werden.

Zudem gibt es mittlerweile zahlreiche Storyepisoden mit Star Trek-typischen Geschichten, die für stundenlangen Solospielspass sorgen sollen. Mehr zu Star Trek Online und der neuen Staffel erfahrt ihr auf der Hompage des Entwicklers.