Phoenix Point: Crowdfunding für das neue Spiel des UFO- / Xcom-Schöpfers Julian Gollop auf Fig gestartet

Julian Gollop, der Schöpfer der Original-Xcom-Spielreihe, hat gemeinsam mit seinem 2013 gegründeten Studio Snapshot Games (Chaos Reborn) auf der Crowdfunding-Platform Fig eine Finanzierungskampagne für sein neues Projekt Phoenix Point gestartet. Dabei handelt es sich um einen geistigen Nachfolger der alten Rundenstrategieserie. John Broomhall, der die Musik für die Originalspiele komponierte, wird auch hier für die passende Sounduntermalung sorgen. Mit dabei sind außerdem noch die beiden Autoren Jonas Kyratzes (The Talos Principle, Serious Sam 4) und Allen Stroud (Elite - Dangerous, Chaos Reborn), die sich um die Story kümmern.

In Phoenix Point wurde die Menschheit durch eine verheerende Epidemie stark dezimiert. Das bis dato unbekannte „Pandora-Virus“, das durch den schmelzenden Permafrostboden freigesetzt wurde, tötete einen Großteil der Bevölkerung und ließ viele Menschen zu bizarren Aliens mutieren. Die Überlebenden auf der ganzen Welt haben sich zu verschiedenen, isolierten Enklaven zusammengeschlossen und einige dieser Fraktionen haben die Kontrolle über die verbleibenden Ressourcen der Erde übernommen. Ihr schlüpft in die Rolle des Leiters einer kleinen Gruppe von Soldaten, Wissenschaftlern und Ingenieuren, die für das Phoenix Projekt arbeiten, eine weltweit operierende Organisation, die sich der Rettung der Menschheit verpflichtet hat. Als eure Gruppe aktiviert wird, geht der Kontakt zu anderen Schläferzellen verloren. Eure Aufgabe besteht darin herauszufinden, was den anderen Teams zugestoßen ist.

Die Entwickler versprechen prozedural generierte Aliens, die auf die Taktiken des Spielers mit neuen Mutationen und Formen reagieren, was auf dem Schlachtfeld für die eine oder andere Überraschung und abwechslungsreiche Herausforderungen sorgen soll. Auch die zerstörbaren Umgebungen im Spiel werden laut dem Studio prozedural erstellt. Geplant sind außerdem „intensive Bosskämpfe gegen riesige Monster“, die über verschiedene Angriffsmuster und Verteidigungsstrategien verfügen sollen. Die Kämpfe laufen wie von der Xcom-Serie gewohnt, rundenbasiert ab und ihr könnt bestimmte Körperteile der Gegner aufs Korn nehmen. Eure Soldaten verfügen über verschiedene Klassen mit entsprechenden Fähigkeitenbäumen und können auch mit neuen Waffen und Ausrüstungsgegenständen ausgestattet werden.

Insgesamt 500.000 US-Dollar braucht Snapshot Games, um das Spiel fertigzustellen. Bisher kamen bereits mehr als 300.000 US-Dollar zusammen. Bis zum Ende der Aktion verbleiben noch rund 43 Tage. Als Unterstützer könnt ihr euch ab 10,00 US-Dollar beteiligen und erhaltet dafür eine Kopie von Chaos Reborn, des letzten Spiel des Teams, sowie einige Wallpaper zu Phoenix Point. Eine digitale Version des kommenden Spiels gibt es ab 30,00 US-Dollar. Der maximale Geldbetrag liegt bei 1.500 US-Dollar. Damit bekommt ihr die Möglichkeit, einen wichtigen NPC im Spiel nach euren eigenen Vorstellungen zu erschaffen. Mehr Details zur Story, Fraktionen und den verschiedenen Sammlerversionen findet ihr unter dem Link in den Quellenangaben.