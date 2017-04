Sonntagsfrage: CoD kehrt zum Zweiten Weltkrieg zurück. Was haltet ihr davon?

PC XOne PS4

Der Zweite Weltkrieg diente bis vor einigen Jahren noch als Setting für zahlreiche Ego-Shooter, egal ob sie Call of Duty oder Medal of Honor hießen. Das hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Zuletzt herrschten Shooter in der nahen oder auch der etwas ferneren Zukunft vor, setzten auf futuristische Waffen und Fähigkeiten oder kratzten gar wenig dezent an einem Science-Fiction-Setting. Nachdem mit Battlefield 1 einer der großen Shooter-Reihen der Gegenwart zwar nicht zum Zweiten, dafür mit dem Ersten Weltkrieg zu einem vergleichbaren historischen Setting zurückging, schickt sich nun mit Call of Duty - WW2 auch Activisions Ego-Shooter-Serie an, zu den Wurzeln zurückzukehren. Den offiziellen Ankündigungstrailer samt D-Day-Invasion konntet ihr vor wenigen Tagen erleben.In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch erfahren, wie ihr zu dieser Rückkehr steht. Wie üblich bitten wir euch, nicht bloß an der Umfrage teilzunehmen, sondern rufen euch dazu auf, uns in den Kommentaren unter dieser News-Meldung ausführlicher zu schildern, weshalb ihr diesen Schritt begrüßt oder vielleicht auch ablehnend gegenübersteht. Ihr seid natürlich auch herzlich dazu eingeladen, eure Meinung mit den anderen Usern unter dieser News zu diskutieren, um so das Meinungsbild zu mehren. Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie jedes Mal bis zum kommenden Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Im Laufe des Dienstags, am Montag ist ja der "Tag der Arbeit", nehmen wir die Auswertung vor, präsentieren das Umfrageergebnis und geben euch einen Überblick über das Meinungsbild.Ihr habt eine Idee für eine unserer kommenden Sonntagsfragen? Dann besucht einfach diesen Foren-Thread , in dem ihr uns Vorschläge für eine der kommenden Umfragen hinterlassen könnt – gerne auch mit möglichen Antwortmöglichkeiten. Ob zeitlose Themen oder brandaktuell spielt dabei keinerlei Rolle. Sofern wir eure Frage für interessant genug halten, könnte sie schon bald an dieser Stelle gestellt werden.