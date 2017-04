The Pillars of the Earth: Daedalic-Adventure zu Ken Folletts Buchreihe ab August

PC XOne PS4 iOS Linux MacOS

Daedalic hatte den Release von der Spielumsetzung von Ken Folletts Bestseller-Buchreihe Die Säulen der Erde bereits vor längerer Zeit für dieses Jahr in Aussicht gestellt. Nun hat der Hamburger Publisher und Entwickler den Erscheinungszeitraum mit "August 2017" konkretisiert. Während es im Vorfeld den Anschein hatte, dass es sich beim nun offiziell auch in Deutschland als The Pillars of the Earth vermarkteten Spiels um ein klassisches Point-and-Click-Abenteuer handeln würde, bezeichnet Daedalic das Spiel nun selbst als "interaktiven Roman". Ob sich das auch in gravierenden Änderungen am im Vorfeld in Videoform gezeigten Gameplay bemerkbar macht, bleibt abzuwarten – auf einer Presse-Veranstaltung von Daedalic Anfang Mai werden wir Gelegenheit haben, das Spiel selbst anzuspielen.

The Pillars of the Earth scheint nun zudem fest für mehrere Teile geplant zu sein. Konkret sollen die 21 Akte auf drei Teile aufgeteilt werden, die Interessierte auch im Rahmen eines Seasonpasses erwerben könnten sollen. Für die Entwicklung, die im Rahmen der Kooperation mit dem Buchverlag Bastei-Lübbe entstand, zeichnet Kevin Mentz hauptverantwortlich. Der war zuvor, und das ist The Pillars of the Earth auch visuell anzusehen, maßgeblich für die beiden DSA-Adventures Satinavs Ketten (m Test: Note 8.0) und Memoria (im Test: Note 8.5) verantwortlich. Für The Pillars of the Earth hatte er sein komplett eigenes Projekt The Devil's Men (Preview) wenigstens vorerst auf Eis gelegt.

Als Kernfeatures für The Pillars of the Earth wird die Beeinflussbarkeit des Schicksals der beteiligten Charaktere hervorgehoben. Zudem soll es mehr als 200 handgezeichnete Hintergründe geben. Die Spieler sollen neben drei Haupthandelnden auch in die Rolle von zwei weiteren Charakteren schlüpfen können. Versprochen ist zudem ein komplett vom Prager Philharmonie-Orchester eingespielter Soundtrack.

The Pillars of the Earth, zu dem ab sofort auch die offizielle Storeseite auf Steam zur Verfügung steht, soll im August parallel für PC-Systeme, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Eine Umsetzung für Nintendo Switch ist aktuell nicht vorgesehen.