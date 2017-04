Call of Duty - WW2: Seht hier um 19:00 Uhr den offiziellen Ankündigungstrailer

PC XOne PS4

Activisions Shooter-Reihekehrt mit dem für den 3. November angekündigten neuen Serienteilins Setting des Zweiten Weltkriegs zurück. Im unten in dieser News eingebetten Twitch-Kanal der Actionreihe könnt ihr pünktlich um 19:00 Uhr deutscher Zeit, den offiziellen Reveal-Stream verfolgen. Was genau Activision und das zuständige Entwicklerstudio Sledgehammer Games darin zeigen werden, ist bislang nicht bekannt.Spekulieren darf man jedoch darauf, dass es auch die eine oder andere echte Ingame-Szenen zu sehen geben wird, die beispielsweise verrät, ob wir in der Kampagne nur auf Seiten der US-Amerikaner im Einsatz sind oder, so ähnlich wie inund, abwechselnd in die Rollen verschiedener Soldaten der Alliierten auf Seiten von Amerikanern, Russen oder Briten schlüpfen. Theoretisch könnte Activision auch überraschen und etwa auch eine "deutsche Kampagne" andeuten, was selbst für die unzähligen Zweiter-Weltkrieg-Shooter der letzten 20 Jahre ein Novum darstellen würde.Bekannt werden dürfte mit dem Reveal-Trailer in jedem Fall, welchen bekannten Schauspieler Activision diesmal für eine bedeutende Rolle innerhalb der Story eingekauft hat. Zuletzt hatte der US-Publisher für die Reihe unter anderen Hollywood- oder Serienstars wie Kevin Spacey und Kit Harrington aus Game of Thrones engagiert sowie in Nebenrollen auch Persönlichkeiten wie Formel-1-Rennfahrer Lewis Hamilton "eingekauft". Spekulationen über den möglichen Schauspieler-Star gab es im Vorfeld schon so einige, wer es schließlich sein wird, könnt ihr an dieser Stelle womöglich um 19:00 Uhr erfahren.Das Spiel selbst erscheint am 3. November für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Über eine mögliche Umsetzung für Nintendos Hybrid-Konsole Switch liege aktuell keine finalen Erkenntnisse vor.