Immortal Redneck: Roguelite-Shooter im Serious-Sam-Stil veröffentlicht

PC XOne PS4 Linux MacOS

Heute veröffentlichte Entwickler Crema den Roguelite-FPS-Titel Immortal Redneck auf der Online-Plattform Steam. Das neueste Spiel des spanischen Studios mit Sitz in Madrid verbindet schnelle, abgedrehte Shooter-Action im Stile von Serious Sam mit einem Roguelite-System. So kämpft ihr euch in der Singleplayer-Kampagne mit ägyptischen Szenario durch drei riesige Pyramiden, deren Layout und Gegner prozedural generiert werden. Ihr habt zudem Zugriff auf ein Arsenal von mehr als 50 Waffen, die ihr mit diversen Perks auch modifizieren könnt.

Solltet ihr lange genug überleben und Gold an eine Gottheit opfern, schaltet ihr eine von neun Klassen frei. Deren spezielle Fähigkeiten aus einem Skill-Tree könnt ihr nach und nach verbessern, um euch gegen eure Feinden besser zu wappnen, denn der Permadeath-Modus setzt eurer Exkursion schnell ein Ende. Wie gut, dass nach eurem Ableben wenigstens eure Fähigkeiten erhalten bleiben und ihr somit gestärkt wieder in den Kampf ziehen könnt.

Im Launch-Trailer könnt ihr euch einen Ersteindruck von der furiosen Action und dem generell schnellem Gameplay des Titels verschaffen. Ihr findet das knapp einminütige Video der Entwickler direkt unter diesen Newszeilen verlinkt. Immortal Redneck ist ab sofort für PC, MacOS und Linux zum rabattierten Preis von derzeit 17,95 Euro (statt 19,95) erhältlich, eine Konsolenversion für Playstation 4 und Xbox One soll noch in diesem Jahr zu einem späteren Zeitpunkt folgen.