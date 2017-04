What Remains of Edith Finch: Episodenhaftes Adventure jetzt für PC und PS4

PC PS4

Ein Sammlung von Kurzgeschichten aus Sicht der letzten Überlebenden einer eigenartigen Familie – an deren Enden jeweils der Tod der Hauptfigur steht. Mit diesem ernsten Thema in einer detaillierten 3D-Welt konnten die Entwickler von Giant Sparrow bei der vergangenen E3 bereits so manchen Spieler beeindrucken. Nun ist What Remains of Edith Finch, ein Walking-Simulator-Adventure im Stil von Genre-Vorbilder wie Gone Home oder Dear Esther fertig und für PC und PS4 erschienen.

Ihr übernehmt die Rolle von Edith Finch, die nach langer Zeit in ihr Elternhaus zurückkehrt. Jedes ihrer Familienmitglieder ist den Weg alles Irdischen gegangen und jeder der Räume des Anwesens erzählt ihre Geschichten. Ihr müsst dabei die Hinweise finden, warum ihr die letzte Überlebende der Familie seid. So erlebt ihr die Hintergrundgeschichten eurer Verwandten am Tage ihres Todes noch einmal. Gameplay und Handlung unterscheiden sich dabei von Person zu Person.

Nach dem sehr eigenwilligen Ego-Adventure The Unfinished Swan (im Test: Note 7.0) bedient sich What Remains of Edith Finch einer nachdenklichen und melancholischen Thematik, die die Entwickler wie folgt bezeichnen: "Letztlich ist es ein Spiel, das uns die Demut und das Erstaunen über die unermessliche und unbegreifliche Welt um uns herum erfahren lässt." Ob da was dran ist? Interessierte können es ab sofort auf den beiden genannten Plattformen herausfinden.