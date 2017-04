Resident Evil 7: DLC „Not A Hero“ verschoben // Videobotschaft von den Entwicklern

PC XOne PS4

Eigentlich plante Capcom den kostenlosen Zusatzinhalt Not a Hero für Resident Evil 7 Biohazard (Testnote: 9.0) noch im Frühling dieses Jahres zu veröffentlichen, doch daraus wird offenbar nichts. Wie der Producer Masachika Kawata und der Director Koshi Nakanishi vor wenigen Stunden via Videobotschaft auf YouTube bekanntgaben, wird sich der DLC verspäten.

Als Grund nannten die Macher die aktuelle Qualität des Gratis-Kapitels. Man habe sehr hart gearbeitet, um den DLC rechtzeitig fertigzustellen, musste allerdings feststellen, dass der neue Content dem Hauptspiel und den hohen Erwartungen der Spieler nicht gerecht wird. Das Team möchte daher mehr Entwicklungszeit in die Story rund um den Special Operations Agent der BSAA Chris Redfield investieren. „Wir werden diese Zeit nutzen, um etwas zu kreieren, das die Fans lieben werden“, so Nakanishi. Kawata betont, dass der Zusatzinhalt weiterhin kostenlos sein wird und man sein Möglichstes tut, um etwas Großartiges für die Spieler abzuliefern.

Not A Hero soll sich laut den Entwicklern um eine Verfolgungsjagd drehen. Wen oder was ihr in der Rolle von Chris Redfield jagen werdet, ist noch nicht bekannt. Bei dem kostenlosen Inhalt soll es sich laut Capcom um ein komplette neues Kapitel handeln, der einige Lücken der Haupthandlung füllen und mit einem „anderen Spielstil“ aufwarten soll.

Auch Executive Producer Jun Takeuchi kommt im Video zu Wort und gibt bekannt, dass intern aktuell noch an einem weiteren DLC gearbeitet wird, womit wohl die geplante Story-Episode für den Season Pass gemeint sein dürfte. Wann die beiden Inhalte verfügbar sein werden, ließ Takeuchi offen und stellte lediglich klar, dass beide erst erscheinen, wenn die Qualität stimmt.