Marvel vs. Capcom - Infinite: 8 weitere Kämpfer vorgestellt, Termin und Trailer

Capcom hat heute gleich acht weitere Kämpfer enthüllt, die ihr im für Herbst dieses Jahres angekündigten Prügelspielsspielen können werdet. Demnach wird die Kämpferriege, bei der bislang unter anderem Marvel- und Capcom-Charaktere wie Megan Man X, Ryu, Captain America, Captain Marvel bestätigt waren, aus dem Capcom-Universum um Chun-Li, Strider Hiryu und Chris Redfield auserweitert. Aus dem Marvel-Universum wiederum kommen der Hulk, Thor, Hawkeye und mit Rocket Raccoon auch einer der Helden aushinzu. Ein paar frische Screenshots zu den neuangekündigten Kämpfern könnt ihr euch in unserer Galerie zum Spiel anschauen. Übrigens steht nun mit dem 19. September auch ein konkreter Termin fest.Darüber hinaus hat Capcom bekannt gegeben, dass Marvel vs. Capcom - Infinite von Beginn an über einen Storymodus verfügen wird – was wohl nicht zuletzt auch der Kritik vieler Spieler geschuldet sein mag, dass Street Fighter 5 (im Test: Note 8.5 ) diesen erst nachträglich verpasst bekam. Für den Solomodus verspricht der japanische Publisher zahlreiche cineastische Filmsequenzen, in denen die Geschichte erzählt wird, wie die Helden des Beat-em-ups den Hauptschergen Ultron Sigma, einen neu für das Spiel erstellenten Charakter, und seinen rätselhaften Virus besiegen.Wir konnten das Spiel indes bereits auf PS4 ausführlich anspielen. Schon bald erfahrt ihr in unserem Vorschaubericht nebst Vorschauvideo, wie sich Marvel vs. Capcom - Infinite spielt und ob wir dem Titel zutrauen, die Fans der Reihe zufriedenzustellen. Zudem geben wir einen Ausblick auf die eSport-Tauglichkeit des Beat-em-Ups, das sich neben dem hauseigenen Street Fighter 5 potenziell auch mit Titeln wie Netherrealm Studios'messen werden muss. Das basiert, wie angesichts des zuständigen Publishers Warner kaum verwundern dürfte, allerdings auf der DC-Lizenz mit Charakteren wie Batman oder Superman.Anders als Street Fighter 5 erscheint Marvel vs. Capcom - Infinite neben PC und PlayStation 4 auch für Xbox One. Eine Umsetzung für Nintendos neue Spielekonsole Switch ist aktuell nicht vorgesehen.