Weiterer Beta-Termin für Life is Feudal steht fest

PC

Ab morgen beginnt die nächste geschlossene Beta des MMO-Ablegers von Life is Feudal. Teilnehmer der vorigen Beta-Test sind automatisch mit dabei und können direkt loslegen.

Wer allerdings neu einsteigen möchte, kann sich auf der Homepage der Entwickler registrieren und entweder darauf hoffen, einen Beta-Key zu ergattern oder sich mit einem Unterstützungspaket (ab 45 Euro, einschließlich aller künftigen Betas) einkaufen.

Das Leben ist feudal: Das MMO zeigt das mittelalterliche Leben in großem Maßstab, so dass ihr, und tausende andere Spieler, in eine lebendige, atmende und sich immer weiterentwickelnde Welt eintauchen könnt. Ihr beginnt mit einem kleinen Stückchen Land und einem bescheidenen Heim und bereitet euch auf die große Königreich-zu-Königreich-Handel- und Wirschaftssimulation, riesige Belagerungen, Kämpfe gegen Feinde und sich immer weiter ausbreitende Städte vor.

Wann das Mittelalter-MMO endgültig erscheinen wird, steht leider noch nicht fest. Wir halten euch aber auf dem Laufenden.