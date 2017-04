Alien - Isolation: Creative Assembly arbeitet angeblich bereits am Nachfolger

PC 360 XOne PS3 PS4 Linux MacOS

Das 2014 erschienene Stealth-Survival-Horror-Spiel Alien - Isolation (Testnote: 6.5) soll angeblich in naher Zukunft einen Nachfolger erhalten. Das zumindest soll eine nicht näher genannte Quelle gegenüber dem offiziellen britischen Playstation Magazin bestätigt haben. Eine entsprechende Meldung wurde in der neuesten Printausgabe 135 veröffentlicht.

Konkrete Details gibt es dazu keine. Es heißt lediglich, dass das Team hinter Halo Wars 2 (Testnote: 8.0) mit der Arbeit an der Fortsetzung begonnen hat. Ob was an dem Gerücht dran ist, lässt sich aktuell nicht mit Sicherheit sagen. Creative Assembly hat die Meldung bisher nicht kommentiert. Sobald etwas Konkretes bekannt wird, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.