Yakuza: Sega arbeitet bereits an neuem Zyklus / Kiryus Geschichte mit Teil 6 abgeschlossen

PS4

Der Schöpfer der Yakuza-Reihe, Toshihiro Nagoshi, verriet während der Famitsu Awards 2016, dass Sega bereits an einem weiteren Teil des Gangster-Epos' arbeitet. Ganz überraschend ist diese Aussage Nagoshis nicht. So bestätigte er bereits vor kurzem:

Ich möchte ein neues Yakuza entwickeln und dabei müssen wir uns nicht auf einenen einzelnen Titel beschränken. Es werden vielleicht mehrere Teile.

Was für Fans erstmal großartig klingt, bedeutet gleichzeitig, dass der im Westen erst Anfang 2018 erscheinende Teil Yakuza 6 - The Song of Life "das letzte Kapitel" mit Hauptdarsteller Kazuma Kiryu sein wird, dessen Werdegang viele von euch nun schon seit Jahren begleitet haben.

Nähere Informationen zur Neuausrichtung sollen "in nicht allzu ferner Zukunft" veröffentlicht werden. Die für den sechsten Teil entwickelte Dragon Engine wird weiterhin zum Einsatz kommen und zudem noch verbessert werden. Am 29. August erscheint mit Yakuza - Kiwami eine technisch überarbeitete Neuauflage des ersten Teils für die PS4, dessen Original bereits 2005 erschien.