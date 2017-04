GAME: Bundesverband der deutschen Games-Branche e.V. stellt neues Förderkonzept vor

Unter dem Titel "Deutsche Gamesbranche auf dem Weg in die internationale Bedeutungslosigkeit" stellte der Bundesverband der deutschen Games-Branche e.V. (GAME) zu Beginn der Quo Vadis Developer Conference sein neues Förderkonzept vor. Mit dem Ziel, die deutsche Spiele-Industrie "konkurrenzfähiger" zu machen und "sicher für die Zukunft aufzustellen", wurde nun ein Konzept erarbeitet, dass sich mit anderen Ländern, die bereits seit längerer Zeit diesen Industriezweig fördern und dadurch den Aufbau von Arbeitsplätzen, Steuereinnahmen, Innovationen und Technologietransfer vorantreiben, messen kann.

Die wichtigsten Punkte vorab im Überblick:

Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Professor Doktor Breitlauch erklärte dazu:

Deutschland hat in der letzten Dekade die kulturelle, gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung von Games unterschätzt. In der Folge ist die deutsche Gamesbranche mit einem internationalen Marktanteil von unter einem Prozent auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit. Der kulturelle und wirtschaftliche Schaden der dadurch droht, kann nur durch ein umfassendes und nachhaltiges Förderkonzept verhindert werden, welches in der nächsten Legislaturperiode verabschiedet werden muss.