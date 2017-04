Call of Duty - WW2: Möglicherweise wieder ein Hollywood-Schauspieler dabei

PC XOne PS4

In der Vergangenheit holte der Activision bereits das eine oder andere Mal bekannte Hollywood-Schauspieler für seine Shooter-Serie Call of Duty ins Boot. Wir denken da etwa Kevin Spacey (House of Cards) in Call of Duty - Advanced Warfare (Testnote: 8.0) oder Kit Harrington (Game of Thrones) in Call of Duty - Infinite Warfare (Testnote: 8.0). Mit dem kommenden Call of Duty - WW2 wird möglicherweise wieder ein bekannter Darsteller hinzugezogen.

Darauf lässt zumindest ein Leak auf der offiziellen Homepage des Spiels schließen, wo jüngst einige Screenshots zu früh veröffentlicht wurden. Activision hat die Bilder zwar schon wenig später wieder offline genommen, doch was einmal ins Netz gelangt, bleibt bekanntlich auch im Netz. Einige aufmerksame Nutzer stellten bald fest, dass ein Charakter auf den Screenshots (siehe Teaserbild) dem Hollywood-Schauspieler Josh Duhamel (Transformers - The Last Knight) verdächtig ähnlich sieht. Bei einem genauen Blick auf seinen Twitter-Account stießen die Neugierigen dann auf ein Bild, das den Darsteller in einem Mocap-Anzug im Aufnahmestudio zeigt. Zudem stellte sich heraus, dass Duhamel dem Twitter-Account von Call of Duty - WW2 folgt. Alles Dinge, die auf eine Beteiligung des Schauspielers hinweisen könnten.

Hinzu kommt auch die Tatsache, dass Duhamel zuletzt bereits 2015 für Activision gearbeitet hat, als er einem Charakter in Skylanders Superchargers (Testnote: 7.0) seine Stimme lieh. Ob an den Spekulationen was dran ist, werden wir vermutlich bereits am kommenden Mittwoch, den 26. April erfahren. Dann plant Activision den Titel offiziell in einem Livestream vorzustellen.