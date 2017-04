Eine neue Woche hat begonnen, also ist wieder Zeit für einen neuen Monatagmorgen-Podcast. Heute diskutieren Jörg und Benjamin in der mehr als 40-minütigen Ausgabe 208 unter anderem über das wahrscheinlich im Zweiten Weltkrieg verortete Setting des kommenden Teils von Call of Duty, ob sie das gut finden oder eher wenig davon halten. Natürlich berichten die beiden auch von den Spielen, die sie zuletzt gespielt haben, geben einen Ausblick auf die Inhalte der aktuellen Woche und beantworten eine Reihe von User-Fragen.



Hier alle Themen in der Übersicht:



00:29 Und damit Willkommen zum neuen MoMoCa.

00:59 Benjamin hat zuletzt unter anderem The Sexy Brutale gespielt.

gespielt. 03:15 Jörg geht noch mal auf sein Let's Play zu Yakuza 0 ein.

ein. 05:08 Zudem hat er Fire Emblem Echoes und Wonder Boy The Dragon's Trap gespielt.

und gespielt. 07:19 Zum Thema der Woche: Call of Duty kehrt zum Zweiten Weltkrieg zurück. Wie stehen Jörg und Benjamin dieser Rückbesinnung auf die Wurzeln der Reihe? Begrüßen sie es oder hätten sie lieber einen weiteren Teil gehabt, der in der nahen oder der ferneren Zukunft angesiedelt ist?

15:05 Noch heute kommt von Benjamin der Test zum Horrorspiel Outlast 2 .

. 15:33 Am Dienstag kommt Stephan Petersens Test zu Syberia 3 .

Test zu . 16:00 Außerdem in Arbeit sind ein Test zu Sniper - Ghost Warriror 3 (Preview) sowie eine Preview auf ein Superheldenspiel.

(Preview) sowie eine Preview auf ein Superheldenspiel. 16:30 Und es gibt noch mehr: Test zu Puyo Puyo Tetris und Christophs HTC-Vive-Report.

und Christophs HTC-Vive-Report. 17:52 Lobo1980 fragt nach dem Format Die Viertelstunde. Jörg gibt eine lange Antwort.

fragt nach dem Format Die Viertelstunde. Jörg gibt eine lange Antwort. 22:03 Wann kommt die Koch-Show , will Johannes wissen.

, will Johannes wissen. 24:12 Sniizy fordert (Zwischen-)Fazit zur Nintendo Switch und Breath of the Wild.

fordert (Zwischen-)Fazit zur Nintendo Switch und Breath of the Wild. 25:50 Jonas-ZG fragt nach Plattformen und Termins fürs Rocket League -Turnier.

fragt nach Plattformen und Termins fürs -Turnier. 26:32 Werden wir in der Öffentlichkeit erkannt, will Nuwanda wissen.

wissen. 27:42 Claus fragt: Weshalb nehmen wir bei Gewinnspielen nicht grundsätzlich GGG?

fragt: Weshalb nehmen wir bei Gewinnspielen nicht grundsätzlich GGG? 29:50 Aixtreme2K fragt, ob wir die Zeit bei unseren Tests stoppen und falls ja, warum.

fragt, ob wir die Zeit bei unseren Tests stoppen und falls ja, warum. 34:53 Woran sehen wir, ob Inhalte gut laufen, will Jahnu wissen.

wissen. 37:23 ChillerOffDuty hat einen 21:9-Monitor und dazu eine Frage...

hat einen 21:9-Monitor und dazu eine Frage... 38:25 Wo ist denn die achte Folge der Stunde der Kritiker geblieben, fragt Elefant .

. 41:05 Tschüss, bis zum "Tag der Arbeit"-MoMoCa!

Wir freuen uns über eure Kommentare und insbesondere User-Fragen!