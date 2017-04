From Bedrooms to Billions - The Amiga Years: Dokumentation am Donnerstag auf ZDFinfo

Das Ehepaar Nicola und Anthony Caulfield dürfte einigen von euch bestimmt bekannt sein, denn die britischen Filmemacher haben bereits mehrere Dokumentationen rund um die frühe Ära der Heimcomputer umgesetzt. Ihre zweite Produktion zu diesem Thema Die Amiga Story, im original From Bedrooms to Billions - The Amiga Years!, wird am kommenden Donnerstag, den 27. April, auf dem Sender ZDFinfo zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr erstmals im deutschen Fernsehen ausgestrahlt.

Zum Inhalt hat die kickstarterfinanzierte Dokumentation den Commodore Amiga, einen, ab Mitte der 80er-Jahre des vorigen Jahrhunderts für etwa eine Dekade populären Heimcomputer. Im Mittelpunkt steht für die Dokumentarfilmer dabei die Frage wie dieser Computer eine Generation von Entwicklern beeinflusst und damit die Evolution der Videospiele einen großes Stück voran gebracht hat. Zu Wort kommen dabei bekannte Branchengößen wie David Braben (Elite), Jeff Minter (Attack of the Mutant Camels, Tempest 2000), Peter Molyneux (Populous, Syndicate) und der englische Chris Hülsbeck: Rob Hubbard. Allerdings wird der Film nicht komplett, sondern nur in einer gut 60 Minuten gekürzten Version gezeigt. Warum die ursprünglich 152 auf 90 Minuten zusammengeschnitten wurden ist nicht bekannt.

Ihre Filme finanzieren die Caulfields via Kickstarter. Ihr erstes Projekt From Bedrooms to Billions hatte die Entstehung von Englands Computerspielindustrie ab Ende der 1970er zum Inhalt und wurde hierzulande ebenfalls in einer lokalisierten Version, gekürzt unter dem Namen Väter der Pixel-Monster – Englands Computerspiel-Pioniere ausgestrahlt. Derzeit befindet sich das aktuelle Projekt der Caulfields From Bedrooms to Billions - The Playstation Revolution in seiner Endphase und sollte in Kürze, wie auch die anderen erwähnten Produktionen, auf der Homepage des Bedroom to Billion-Projektes erhältlich sein.