Super Hydorah: Shoot-Em-Up im Retro-Style für PC und Xbox One angekündigt

PC XOne

Nach dem Erfolg auf Steams Greenlight-Programm von Super Hydorah haben der spanische Ein-Mann-Entwickler Locamolito, der zuletzt für Maldita Castilla EX (zum Arcade-Check) verantwortlich zeichnete, und Publisher Abylight bekanntgegeben, dass das Retro-Style-Shoot-Em-up noch in diesem Jahr veröffentlicht wird.

Super Hydorah bringt euch klassische Arcade-Action aus der Spielhallen-Ära der 80er auf den heimischen Bildschirm. Steigt in euer Raumschiff und heizt den außerirdischen Feinden so richtig ein. Fans von Gradius oder R-Type werden den unverkennbar ähnlichen Grafik-Stil sofort erkennen, sieht der Entwickler sein Spiel doch als Tribut an die großen Klassiker des Shoot-Em-up-Genres. Die insgesamt 21 Stages des Spiels, die ihr von Feinden säubern müsst, könnt ihr entweder alleine oder gemeinsam mit einem zweiten Spieler-Schiff im Koop-Modus durchspielen und auf eine große Anzahl von freischaltbaren Waffen, Power-ups und versteckten Extras zurückgreifen. Diese sollten euch das Leben gegen allerlei Gegner, inklusive den typischen Bossgegnern innerhalb des Levels, zumindest etwas erleichtern. Eine Besonderheit neben all den klassischen Features ist, dass ihr die Levels zum großen Teil frei anwählen könnt. Akkustisch angetrieben wird die horizontale Action-Ballerei dabei von einem Chiptune-Soundtrack, der das Geschehen mit mehr als 60 Tracks passend untermalen soll.

Wie das Ganze in bewegten Bildern ausschaut, könnt ihr euch im veröffentlichten Gameplay-Trailer anschauen, diesen findet ihr direkt unter dieser News eingebettet. Zusätzlich haben wir für euch eine Anzahl an Bildern aus den verschiedenen Stages in unserer Screenshot-Galerie bereitgestellt.

Erscheinen soll Super Hydorah für den PC und für die Xbox One im zweiten Quartal dieses Jahres, ein genauer Release-Termin ist jedoch noch nicht bekannt.