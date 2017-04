Sylvio: Nachfolger zum Grusel-Adventure für Herbst 2017 angekündigt

PC XOne

Kurz nach der Veröffentlichung seines via Kickstarter finanzierten Grusel-Ego-Adventures Sylvio im Jahre 2015 hat der schwedische Indie-Entwickler Stroboskop versucht auch Geld für den Nachfolger über die Crowdfunding-Plattform zu sammeln. Die Kickstarter-Kampagne zu Sylvio 2 schlug allerdings fehl. Von angestrebten 130.000 Schwedischen Kronen kamen am Ende nur rund 83.000 zusammen. Das Studio fand aber offenbar trotzdem die nötigen Geldmittel und wird den Titel noch in diesem Jahr veröffentlichen.

Die Geschichte von Sylvio 2 knüpft an die Ereignisse im Vorgänger an und folgt erneut der Electronic-Voice-Phenomena-Spezialistin Juliette Waters, die es auf der Suche nach den Geistererscheinungen wieder in den verlassenen Freizeitpark in Saginaw (Michigan) verschlägt. Diesmal ist Juliette allerdings nicht nur mit ihrem EVP-Recorder unterwegs, sondern fängt alles übernatürlich auch mit einer 360-Grad-Videokamera auf. Zudem nutzt sie ein kleines tragbares TV-Gerät, um ihre Aufnahmen zu analysieren. Diese könnt ihr sowohl im normalen, als auch im 360-Grad-Modus anschauen, sowie in verschiedenen Geschwindigkeiten abspielen, um nützliche Hinweise zu finden. Im Verlauf des Spiels müsst ihr auch Plätze zum Schlafen finden und könnt nach dem Nickerchen auch Juliettes Träume und Albträume analysieren.

Weitere Details gibt es bisher noch nicht, außer, dass euch diesmal eine viel größere Welt zum Erkunden geboten wird. Sylvio 2 soll im Herbst dieses Jahres für den PC und die Xbox One erscheinen. Einen konkreten Termin gibt es bisher noch nicht. Dafür aber ein paar erste Bilder und einen ersten Teaser, der allerdings noch wenig vom Gameplay verrät. Der Vorgänger Sylvio ist übrigens bereits seit Januar 2017 für Xbox One und die PS4 erhältlich.