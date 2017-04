Mittelerde - Schatten des Krieges: Neues Video zeigt den Predator-Skilltree

PC XOne PS4

Die Kollegen von IGN.com haben im Rahmen von „IGN-First“ ein neues Video zum kommenden Action-Adventure Mittelerde - Schatten des Krieges (Preview) veröffentlicht. In diesem könnt ihr erstmals einen Blick auf den Fähigkeitenbaum im Spiel werfen, mit dem ihr verschiedene Skills des Charakters freischaltet. Den Clip könnt ihr euch am Ende der News anschauen.

Das Video zeigt, wie ihr Talion mit Hilfe des Predator-Zweigs in einen flinken und tödlichen Assassinen verwandeln könnt. Hier verstecken sich unter anderem Talente, wie die elbische Agilität, die euch, ähnlich wie das Talent „elbische Schnelligkeit“ im Vorgänger, einen temporären Geschwindigkeitsschub gewährt. Kombiniert mit dem Upgrade „spektraler Sprint“ erlaubt euch die Fähigkeit auch schnell kurze Distanzen zu überbrücken. Ein weiterer altbekannter Skill ist „Verrohung“, mit dem ihr Feinde innerhalb eines gewissen Radius in Angst versetzt. Auch dieses kann mit verschiedenen Upgrades versehen werden. Die Fähigkeit Giftige Ranke (im Vorgänger einfach „Gift“), mit der ihr Grogfässer der Uruks verderben könnt, ist ebenfalls wieder mit von der Partie. Im Video wird diese mit dem Upgrade „Ansteckung“ ausgerüstet, die die Gegner in Rage versetzt und einander angreifen lässt: