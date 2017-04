Unexplored: The Fearsome Floors Update

PC Linux MacOS

Nach dem Vorziehen des "The Ice Cold Update" (Unexplored: The Ice Cold Update) erschien am 13. April nur ein kleines Update für das Roguelite Unexplored (zum Indie-Check von Unexplored). Dabei wurde aber auch der Moria Run als kommender, weiterer kostenloser DLC angekündigt.

Mit dem "The Fearsome Floors Update" hat der niederländische Indie-Entwickler Ludomotion Unexplored nun auf Version 1.8 gehoben. Das Major-Update dreht sich um neue Gefahren, vor allem Gift.

Mit "poisonous water" und "wyrd water" werden zwei neue Wassertypen eingeführt. "Poisonous water" setzt giftige Dämpfe frei. Trinken solltet ihr es auch nicht. "Wyrd water" emmitiert hingegen "Myst", manchmal auch "magic missiles". Auch neue Fische als Gegnertypen erwarten euch.

Bei den Gesteinen gibt es nun auch "grow rock" und "whyte rock". Beide können ihre Größe verändern und ihr müsst euch gegebenenfalls den Weg freischlagen, was nicht ohne Konsequenzen sein muss.

Zudem gibt es auch zwei neue Höhlenumgebungen. Eine ist dunkel und kantig, die andere violett und geheimnisvoll. Dabei handelt es sich aber nur um atmosphärische Ergänzungen. Die Chance in den tieferen Ebenen auf Lava zu treffen wurde hingegen reduziert. Dafür gibt es andere feurige Umgebungen.

Basierend auf Diskussionen im Forum wurden nun auch die ersten klassengebundenen Items für Wizard, Cleric und Barbarian eingeführt. Diese können nicht entfernt, aber verbessert werden. Das führt dazu, dass ein Item-Slot dauerhaft belegt ist und diese Klassen weniger vielseitig sind.

Als neue Features könnt ihr Wasser nun erhitzen. Basierend hierauf sollen weitere Entwicklungen folgen. Heißes Wasser kann auch abkühlen. Außerdem wurde der Vorschlag von GG-User Vampiro umgesetzt, dass Zauberstäbe nun in der Spielwelt blinken, kurz bevor sie ihre Ladung aufgebraucht haben.

Neben kleinen Änderungen an der Spielbalance (so sind Gegner nun wählerischer, was sie aufnehmen), gibt es auch einige Bugfixes. So starten Wizards jetzt immer mit einem Staff of Magic Missile +2. Natürlich seid ihr auch weiterhin dazu aufgerufen, eure Meinung zum Spiel im Allgemeinen und den Änderungen von Update 1.8 im Speziellen im Steam-Forum mitzuteilen.