Friday the 13th - The Game: Release-Termin und Launch-Trailer // Singleplayer kommt später

PC XOne PS4

Entwickler IllFonic hat via Twitter bekannt gegeben, dass Friday the 13th - The Game am 26. Mai 2017 erscheinen soll. Allerdings wird dann nur der Multiplayer-Modus verfügbar sein, die Singleplayer-Kampagne soll später kostenlos nachgereicht werden. Zudem erscheint das Spiel zunächst nur in digitaler Form für PC, Xbox One und PlayStation 4. Physische Varianten – unter anderem für Backer der Kickstarter-Kampagne – sollen folgen. Außerdem hat das Studio einen neuen Trailer veröffentlicht, den ihr euch weiter unten ansehen könnt.

Friday the 13th - The Game setzt auf ein asymmetrisches Multiplayer-Konzept, bei dem ein Spieler in die Rolle des Mörders Jason Voorhees schlüpft und das Camp Crystal Lake unsicher macht. Die restlichen sieben Mitspieler müssen zusammenarbeiten, um zu überleben. Friday the 13th - The Game wurde im November 2015 erfolgreich via Kickstarter finanziert.