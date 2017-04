Cliff Bleszinski: Triple-A können nur noch große Studios stemmen

Foto: Gamerscore unter CC-BY-SA 2.0

Das Triple-A-Segment ist für Spieleentwickler und -Publisher ein riskanter Markt: Je größer die Budgets für die Titel werden, desto mehr steigt auch das Risiko im Fall eines Misserfolgs. Diese Entwicklung führt laut Gears of War-Designer Cliff Bleszinski dazu, dass sich überhaupt nur wenige Firmen langfristig in dieser Sparte etablieren können. Bei einem Vortrag auf der Industrie-Veranstaltung Reboot Develop sagte er:

Dieses Modell ist kaum zu stemmen, außer vielleicht wenn man Activision, 2K oder Sony ist.

Im Ergebnis fühlen sich die heutigen Blockbuster-Spiele sehr eintönig an, so Bleszinski weiter. Er verglich die Branche mit der amerikanischen Restaurant-Szene, wo es in jeder größeren Stadt dieselben Ketten und Marken gebe. Analog sei die Triple-A-Sparte "eine Gruppe von acht Spielen, die sich ein ums andere Mal wiederholen".

Für kleinere Studios eigne sich laut Bleszinski eher ein Modell, das er selbst Double-A nennt: "Spiele, die gut aussehen und sich toll spielen, die sich aber was Budget und Marketing angeht ihre Kämpfe aussuchen". Diese Titel eigenen sich vor allem für den digitalen Vertrieb und müssen nicht zwingend zum Vollpreis angeboten werden. Cliff Bleszinski bezeichnet Law Breakers, das erste Spiel seines neuen Studios Boss Key Productions, als Double-A.