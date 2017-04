Seven - The Days Long Gone: Dreiminütiger Gameplay-Trailer veröffentlicht

PC

Nachdem das Endzeit-Rollenspiel Seven - The Days Long Gone im letzten Jahr angekündigt wurde, ist es im Anschluss ein wenig still um das Erstlingswerk von Fool's Theory geworden. Das euch der Entwickler nun im Jahr der geplanten Veröffentlichung etwas mehr von seinem Titel präsentieren möchte könnt ihr daran merken, dass das Studio jetzt bereits den zweiten Gameplay-Trailer in diesem Jahr veröffentlicht. Hat euch der, im Januar veröffentlichte, Gameplay-Teaser nur einen kurzen Einblick in die Schleichpassage einer Mission des Spiels gewährt, so zeigt euch das aktuelle, gut dreieinhalbminütige Video viele Facetten der schicken Cellshading-Spielewelt.

Das Studio Fool's Theory beschäftigt unter anderem auch ehemalige Mitarbeiter des polnischen Entwicklers CD Project, die an dem erfolgreichen The Witcher 3 - Wild Hunt (zum Test, Note: 9.0) mitgearbeitet haben. Unter ihnen befindet sich auch der Komponisten des Soundtracks Marcin Przybyłowicz. Ob dieser nun auch komplett für den rockigen Pop-Song verantwortlich ist der den aktuellen Trailer untermalt ist nicht bekannt, unterstützt hat Przybyłowicz die Musiker aber in jedem Fall. Seven - The Days Long Gone soll noch in diesem Jahr für den PC erscheinen.