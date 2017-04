Als Telltale vor fünf Jahren die ersten Episoden von The Walking Dead veröffentlichte, gelang dem Studio ein großer Erfolg, von dem es noch heute zehrt: das Studio publizierte seitdem viele weitere Adventures mit reduziertem Gameplay, aber gut erzählten Storys. Nur an der Technik dahinter hat sich in den vergangenen Jahren wenig getan. Ein Fehler, wie der Autor eines Artikels in den heutigen Lesetipps meint. Weitere Beiträge handeln von der Lokalisierung japanischer Games und der Darstellung von Kriegen in Computerspielen.

"Lokalisiert mehr japanische Spiele, verdammt!"

Gamona.de am 18. April, Darius Matuschak

Vor allem in den 90ern gab es viele japanische Spiele, die nicht für den europäischen Markt lokalisiert wurden und dementsprechend auch hierzulande nie erschienen sind. Auch heute gibt es noch eine Menge Titel, die dem Land der aufgehenden Sonne vorbehalten sind. Darius Matuschak meint, dass es aufgrund des Aufkommens von digitalem Spielevertrieb und mitunter starken Fanbasen bei Nischen-Titeln eigentlich leichter sein sollte, Spiele auch in Deutschland zu veröffentlichen: "Solch eine Denke’ wirkt heute wie ein schlechter Scherz, wenn man sich vor Augen führt, dass Spiele wie Persona 5 aktuell die hiesigen Verkaufs-Charts dominieren und auch japanische Nischentitel wie NieR auf einmal im Westen ein Millionenpublikum erreichen."

"Wie wird Krieg in Videospielen dargestellt?"

Fudder.de am 19. April, Manuel Fritsch

Im Interview mit Fudder.de spricht Politikwissenschaftler Michael Schulze von Glaßer über die Abbildung von Kriegen in Videospielen. Zwar seien zermürbende Darstellungen wie in Spec Ops - The Line nachwievor die Ausnahme, doch auch im Mainstream werde Krieg nicht ausschließlich glorifiziert: "Wichtig ist dabei nicht einfach alle Spiele oder ein bestimmtes Genre wie etwa First-Person-Shooter über einen Kamm zu scheren: Selbst klassische Shooter wie die der "Call of Duty"-Reihe hatten in den letzten Jahren durchaus einige kriegs- beziehungsweise waffenkritische Aspekte und haben etwa vor Bio- und Weltraum-Waffen gewarnt."

"Telltale’s Ancient Technology Is Now Badly Hurting Their Games"

Waypoint.vice.com am 21. April, Patrick Klepek (Englisch)

In Guardians of the Galaxy stellt Telltale einmal mehr ihr erzählerisches Talent unter Beweis, schreibt Patrick Klepek auf Waypoint, doch die inzwischen stark veraltete Engine des Studios schade dem Titel massiv: "Wenn Charaktere in einer Szene auftauchen, scheinen sie auf Luft zu gleiten. Es fühlt sich an, als würde ich eine Szene aus Chuck E. Cheese beobachten, dabei handelt es sich um ein Videospiel aus dem Jahr 2017."

Im heutigen Video: Street Fighter 2 mit Son Goku.

Wenn ihr selbst interessante Links oder unterhaltsame Videos zum Thema Computerspiele entdeckt, freut sich der Autor über eine PN oder einen entsprechenden Kommentar.