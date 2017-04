Outlast 2: Blutiger Launch-Trailer zum Survival-Adventure stimmt auf den Release ein

PC XOne PS4 MacOS

Red Barrels Games hat anlässlich des baldigen Erscheinens von Outlast 2 (zum Preview-Artikel) einen blutigen Launch-Trailer zum Horror-Adventure auf YouTube veröffentlicht. Der rund zwei Minuten kurze Clip zeigt euch schon mal, was euch im Spiel erwartet. Wer sich am kommenden Dienstag mit dem unheimlichen Prediger Sullivan Knoth und seinem mysteriösen Kult anlegt, sollte auf jeden Fall ein paar frische Unterhosen einplanen ...

Die Geschichte von Outlast 2 folgt dem Investigativjournalisten und Kameramann Blake Langermann, der gemeinsam mit seiner Ehefrau und Kollegin Lynn einen mysteriösen Mord an einer unbekannten jungen schwangeren Frau aufklären möchte. Als beide durch einen Absturz ihres Hubschraubers über der Sonora-Wüste in Arizona getrennt werden, begibt sich Blake auf die Suche nach seiner Frau und landet daraufhin in einem abgelegenen Dorf. Schon bald stellt er fest, dass dieser Ort von einer sadistischen Sekte beherrscht wird.

Den Launch-Trailer könnt ihr euch direkt unterhalb dieser Zeilen anschauen. Outlast 2 wird ab dem 25. April 2017 für Windows, Mac, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.