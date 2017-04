Xbox-Abwärtskompatibilität: Contra und vier weitere Last-Gen-Titel auf der Xbox One spielbar

XOne

Nachdem Microsoft zuletzt Call of Duty - Black Ops 2 (Testnote: 9.0) auf der Xbox One spielbar machte, hat der Redmonder Hersteller seine Xbox-Abwärtskompatibilitätsliste jetzt um fünf weitere Titel ergänzt. Wie der Programming-Director Larry „Major Nelson“ Hryb jüngst die Fans via Twitter informierte, können ab sofort der Platformer-Klassiker Contra, das Puzzlespiel RoboBlitz, die beiden Sportspiele Golf - Tee It Up! und 3D Ultra Minigolf, sowie das Kartenspiel Gin Rummy auf der Xbox One gespielt werden. Hier die aktuellen Preise aus dem Xbox Store:

Als nächstes stehen bei den Spielern Titel, wie The Elder Scrolls 5 - Skyrim (Testnote: 9.5), die komplette Trilogie von Call of Duty - Modern Warfare und Batman - Arkham City (Testnote: 9.5) ganz oben auf der Wunschliste. Die ganze Liste könnt ihr unter dem Quellenlink einsehen.