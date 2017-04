Outlast 2: Entwickler gibt PC-Systemanforderungen bekannt

PC

In der kommenden Woche wird der kanadische Entwickler Red Barrels Games das Survival-Horror-Adventure Outcast 2 (zum Preview-Artikel) für Windows, Mac, Xbox One und die PS4 veröffentlichen. Passend zum nahenden Release wurden jetzt auch die Systemanforderungen für die PC-Version bekanntgegeben. Allzu viel Leistung verlangt das auf der Unreal Engine 3 basierende Spiel von eurem Rechner nicht. So reichen schon ein i3-530 und eine Geforce GTX 260, sowie lediglich 4 GB Arbeitsspeicher, um den Titel zum Laufen zu bringen. Auch für die hohen Details ist kein High-End-PC nötig. Hier die Systemanforderungen im Überblick:

Minimale Systemvoraussetzungen (720p und 30 FPS):

Betriebssystem: Windows Vista 7, 8 oder 10 mit 64-Bit

Prozessor: Intel Core i3-530

Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 260 oder ATI Radeon HD 4870

Grafikspeicher: 1 GB VRAM

Arbeitsspeicher: 4 GB RAM

DirectX: Version 10

Speicherplatz: 30 GB verfügbarer Speicherplatz

Soundkarte: DirectX kompatibel

Empfohlene Hardware (1080p und 60 FPS):