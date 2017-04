Dead by Daylight: Release-Termin und Preis für Konsolen / Retail-Version mit zusätzlichen Inhalten

XOne PS4

Anfang Februar gaben Behaviour Interactive und Starbreeze Studios bekannt, dass der asymmetrische PC-Multiplayer-Titel Dead by Daylight noch in diesem Jahr für die Konsolen erscheinen wird (siehe unsere News: Dead by Daylight erscheint auch für Konsolen). Nun haben die Macher auch einen konkreten Termin genannt. Die Umsetzungen für Xbox One und die PS4 werden demnach ab dem 23. Juni 2017 als Download und im regulären Handel erhältlich sein.

Der Preis für beide Fassungen wird laut Starbreeze bei 29,99 Euro liegen, wobei Käufer der Retail-Version sich noch über zusätzliche Inhalte freuen können. Neben dem Hauptspiel werden noch der Original-Soundtrack, die drei Add-ons The 80’s Suitcase, The Bloodstained Sack und The Of Flesh and Mud, sowie ein noch nicht angekündigter Bonus-DLC geboten.