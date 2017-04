GG-Blitzaktion: 2x GOG-Seasonpass zu Marvel's Guardians of the Galaxy [beendet]

PC XOne PS3 PS4 iOS

Marvel's Guardians of the Galaxy - The Telltale Series - Staffel 1 - Episode 1 - Tangled up in blue ab 34,99 € bei Amazon.de kaufen.

Die Blitzaktion ist beendet. Gewonnen haben in dieser und unserer Blitzaktion vom Samstag unsere UserundGerade erst ist die Auftaktepisodeerschienen, und schon besteht für zwei unserer User die Chance, jeweils einen Seasonpass-Code fürzu gewinnen. Hey, Moment, das klingt so, als wenn wir das schon gestern hatten. Stimmt, zumindest fast. Denn die Anzahl der Seasonpass-Codes, die wir verlosen, ist eine andere! Jedenfalls geht es um die DRM-freie Variante der kompletten ersten Staffel von unserem Partnershop GOG.com , in dem ihr den Seasonpass zu diesem und vielen weiteren Telltale-Adventures erwerben könnt. Wie die Bezeichnung Seasonpass bereits andeutet, gibt es damit nicht nur Tangled up in blue, sondern natürlich auch alle vier noch ausstehenden Episoden, sobald Telltale diese veröffentlicht hat.Um eine Chance auf einen der beiden GOG-Seasonpass-Codes für Marvel's Guardians of the Galaxy zu haben, müsst ihr uns bis zum Ende dieser Blitzaktion, heute, Sonntag, den 23. April 2016 um 23:59 Uhr einen Kommentar unter dieser News hinterlassen, in dem ihr uns eindeutig sagt, dass ihr unbedingt gewinnen möchtet. Nur dann landet ihr nämlich im Lostopf, aus dem wir die beiden Gewinner nach dem Zufallsprinzip bestimmen. Solltet ihr gestern bereits bei der Blitzaktion mitgemacht haben, könnt ihr dennoch auch hier einen Teilnahmekommentar posten. An beiden Tagen gewinnen geht zwar nicht, aber ihr reduziert eure Gewinnchancen selbstredend nicht, wenn ihr bei beiden mitmacht – tatsächlich erhöht ihr sie damit sogar!Aber keine Sorge: Falls ihr noch nicht bei GamersGlobal angemeldet seid, könnt ihr das auf dieser Seite innerhalb weniger Minuten ändern und im direkten Anschluss daran zu gleichen Gewinnchancen bei der Blitzaktion mitmachen. Übrigens könnte es sein, dass es morgen noch ein paar weitere Seasonpass-Codes fürs Spiel zu gewinnen gibt. Schaut also morgen am besten noch einmal auf die Website, um vielleicht einen weiteren potenziell gewinnträchtigen Kommentar zu verfassen.Wir wünschen allen Teilnehmern schon jetzt viel Glück!