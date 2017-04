The Walking Dead Staffel 3: Vierte Episode bereits kommende Woche, Trailer

PC 360 XOne PS3 PS4 MacOS

Wie Telltale Games soeben bekannt gab, erscheint die vierte und damit vorletzte Episode der dritten Staffel von The Walking Dead bereits am kommenden Dienstag. In Thicker Than Water werdet ihr also ab dem 25. April erleben können, wie die Reise von Clementine und der neuen Hauptfigur Javier weitergeht. Einen kleinen Vorgeschmack auf die neue Folge, die ab dem genannten Termin auf allen unterstützten Plattformen (außer Android) verfügbar sein wird, gibt es im Trailer unter dieser News.