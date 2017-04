Project Scorpio: Händler listet die Konsole mit Preis

XOne

Seit der Ankündigung von Project Scorpio (Arbeitstitel) hat Microsoft seine kommende, leistungsstärkere Xbox-Konsole stets als Premium-Produkt beschrieben, weshalb im Netz über einen höheren Kaufpreis als bei der PS4-Pro spekuliert wird. Einige Analysten gehen davon aus, dass es deutlich mehr als 500 Euro sein werden. Andere wiederum betonen, dass Microsoft unter dieser Grenze bleiben muss, um mit der Konsole erfolgreich zu sein. Nun hat der spanische Händler XtraLife das Gerät mit einem Preis in seinem Portfolio gelistet und dieser fällt günstiger aus, als bisher angenommen. Das System soll demnach nur 399,99 Euro kosten.

Ob dieser Preis auf den offiziellen Angaben des Redmonder Herstellers basiert, lässt sich derzeit nicht mit Sicherheit sagen. Die Info wurde wenig später wieder aus der Beschreibung entfernt. Möglicherweise hat der Verkäufer die Details einfach zu früh veröffentlicht. Eine Vorstellung der neuen Konsole ist im Rahmen der diesjährigen E3-Pressekonferenz von Microsoft geplant. Dann dürften wir auch über den Preis erfahren. Sollte dieser tatsächlich so niedrig ausfallen, wäre das eine wahre Kampfansage an die japanische Konkurrenz. Das Gerät soll genügend Leistung mitbringen, um kommende Spiele, wie Forza Motorsport 7 in nativen 4K zu rendern.