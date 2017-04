Hey! Pikmin: Entwicklung wird von Yoshi's New Island-Entwickler Arzest übernommen

3DS

Einem Eintrag der australischen Behörde für Alterseinstufungen (Department of Communications and the Arts) zufolge, wird der kommende 3DS-Titel Hey! Pikmin nicht von Nintendo selbst, sondern von den Kollegen von Arzest entwickelt. Arzest arbeitete bisher erfolgreich an dem 3DS-Spiel Yoshi's New Island und einiger kleinerer Spiele für die Wii Play Motion. Etwas überraschend kommt diese Information schon, da bisher Shigeru Miyamoto persönlich für die Reihe verantwortlich zeichnete. Der Verdacht liegt nahe, dass Miyamoto weiterhin am vierten Teil der Pikmin-Serie arbeitet, die zwar schon seit Ende 2015 als "nahezu fertig" betitelt, aber bisher nicht veröffentlicht wurde. Fans hoffen daher weiterhin auf einen baldigen Release für die Nintendo Switch. Hey! Pikmin soll am 27. Juli 2017 veröffentlicht werden.