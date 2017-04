Deep Silver: Humble- und GOG-Sale, Saints Row 2 gratis / Spielreihe via GOG-Connect importieren

Im Humble Store wurde ein Weekend-Sale von Deep Silver gestartet, der Spiele aus Serien, wie Saints Row, Risen, Secret Files, Metro und Sacred umfasst. Einige der Titel gibt es derzeit auch DRM-frei auf GOG.com und das Saints-Row-Franchise ist auf Steam ebenfalls im Preis reduziert. GOG.com und Steam bieten darüber hinaus aktuell Saints Row 2 kostenlos an. Wer bereits Spiele aus der Serie in seiner Steam-Bibliothek besitzt, kann diese zudem jetzt via GOG-Connect in seinen GOG-Account importieren. Als Besitzer von Saints Row - The Third (Testnote: 8.0) auf Steam bekommt ihr auf GOG die Full Package Edition mit allen Zusatzinhalten, auch wenn ihr die DLCs gar nicht besitzt. Hier ein paar Beispielangebote (mehr gibt es unter dem Quellenlink):

Animation Arts Bundle für 9,99 Euro (Humble)

für 9,99 Euro (Humble) Construction Machines Simulator 2016 für 2,49 Euro (Humble)

für 2,49 Euro (Humble) Deadlight: Director's Cut für 3,59 Euro (Humble, GOG)

für 3,59 Euro (Humble, GOG) F1 2016 für 19,99 Euro (Humble)

für 19,99 Euro (Humble) Homefront - The Revolution für 9,99 Euro (Humble)

für 9,99 Euro (Humble) Killer is Dead - Nightmare Edition für 2,99 Euro (Humble)

für 2,99 Euro (Humble) Lost Horizon für 2,49 Euro (Humble)

für 2,49 Euro (Humble) Metro 2033 Redux für 3,99 Euro (Humble) / für 4,99 Euro (GOG)

für 3,99 Euro (Humble) / für 4,99 Euro (GOG) Metro - Last Light Redux für 3,99 Euro (Humble) / 4,99 Euro (GOG)

für 3,99 Euro (Humble) / 4,99 Euro (GOG) Metro Redux Bundle für 5,99 Euro (Humble)

für 5,99 Euro (Humble) Mighty No. 9 für 6,79 Euro (Humble)

für 6,79 Euro (Humble) Risen für 2,49 Euro (Humble) / 2,39 Euro (GOG)

für 2,49 Euro (Humble) / 2,39 Euro (GOG) Risen 2 - Dark Waters: Gold Edition für 4,99 Euro (Humble) / für 7,09 Euro (GOG)

für 4,99 Euro (Humble) / für 7,09 Euro (GOG) Risen 3 - Titan Lords: Complete Edition für 4,99 Euro (Humble) / für 7,49 Euro (GOG)

für 4,99 Euro (Humble) / für 7,49 Euro (GOG) Ryse - Son of Rome für 4,99 Euro (Humble)

für 4,99 Euro (Humble) Sacred 2: Gold Edition für 3,74 Euro (Humble) / für 3,59 Euro (GOG)

für 3,74 Euro (Humble) / für 3,59 Euro (GOG) Sacred 3: Gold Edition für 4,99 Euro (Humble)

für 4,99 Euro (Humble) Saints Row - The Third: Full Package für 3,74 Euro (Humble, Steam) / für 3,59 Euro (GOG)

für 3,74 Euro (Humble, Steam) / für 3,59 Euro (GOG) Saints Row: Gat out of Hell für 3,74 Euro (Humble, Steam) / für 3,79 Euro (GOG)

für 3,74 Euro (Humble, Steam) / für 3,79 Euro (GOG) Saints Row 4: Game of the Century Edition für 4,99 Euro (Humble, Steam, GOG)