Code Vein: Erste Screenshots zum Vampir-Hack-and-Slay veröffentlicht

Nachdem Bandai Namco bereits gestern einen Teaser-Trailer zum Action-Rollenspiel Code Vein veröffentlichte, hat der japanische Publisher nun auch eine Reihe Screenshots nachgereicht, die Ingame-Grafik zeigen. Bei Code Vein handelt es sich um das neue Spiel von God Eater-Entwickler Shift und dürfte spielerisch deshalb recht ähnlich gelagert sein. Anders als in der God-Eater-Reihe seid ihr in Code Vein jedoch ein Vampir, der Fokus liegt zudem auf dem Nahkampf. Riesige Schwerter oder auch Hellebarden, wie ihr sie in der Screenshot-Galerie sehen könnt, werden dabei genauso wenig fehlen wie dicke Bossgegner.

Bis zum Release ist es noch eine ganz Zeit hin. Angekündigt ist Code Vein für 2018. Bewegtes Ingame-Material soll voraussichtlich im Mai gezeigt werden.